الفلبين تؤكد: " لن ننقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس"

وكالات/سما/

اعلن وزير الخارجية الفلبيني آلان بيتر كايتانو، ان بلاده لن تنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، نافياً تقارير عن أن الفلبين من بين 10 دول تخطط لنقل سفارتها.

وقال: "نحن مع حل سلمي للنزاع".

وأضاف كايتانو أن "إسرائيل لم تطلب مطلقاً من الحكومة الفلبينية النظر في تلك الخطوة".

وتابع : "أبلغنا بوضوح جميع أصدقائنا في الشرق الأوسط بأنه لامناقشة أو تحرك لنقل سفارتنا من تل أبيب".

وأشار كايتانو إلى أن الحكومة الفلبينية تؤيد حل الدولتين وترغب في القيام بدور صانع السلام في الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.