العبادي ينفي وجود اضطهاد للفلسطينيين في العراق

بغداد/سما/

نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وجود اضطهاد للفلسطينيين المقيمين في العراق، او وجود تشريع قانوني يمسح حقوقهم.



وقال العبادي ان "قرارا صوت عليه مجلس النواب العراقي لغرض تنظيم اللاجئين في العراق بصورة عامة" ، مؤكدا ان حقوق الاخوة الفلسطينيين في العراق "محفوظة وليس هناك مساس فيها".

واضاف العبادي انه "لا يمكن لأي شخص ان يُزايد على ضيافة العراقيين فهم (الفلسطينيون) اخوة وندعمهم ونقف معهم، وهم في عيوننا"، مشيرا الى ان البعض "اصدر تقارير تحذر من معاقبة واشنطن للدول التي صوتت لصالح قرار في جمعية الامم ونحن صوتنا لصالح الاخوة الفلسطينيين".

