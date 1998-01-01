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السعودية تقرر الافراج عن 23 من الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تقرر الافراج عن 23 من الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين



وكالات

قررت السلطات  السعوديّة  الافراج، عن 23 من نحو 200 رجل أعمال ومسؤول سابق تحتجزهم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بتهم الفساد، بعد أن توصّلت معهم لاتفاقات تسوية.

ولم يذكر التقرير الذي أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية، ونقلته عنها وكالة " رويترز" للأنباء، أسماء الشخصيات الذين أفرج عنهم من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين في الحكومة، خلال الحملة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد في البلاد.

وذكرت عكاظ أنّه سيتمّ الإفراج عن مزيد من المحتجزين خلال الأيّام المقبلة، مشيرةً إلى أن إجراءات المحاكمة ستبدأ قريباً لمن يُصرّون على نفي التهم الموجّهة إليهم.

ولا تعتبر السلطات السعوديّة التسويات مع المحتجزين ابتزازاً، بل التزاماً بإعادة أموال عامة استولوا عليها بشكل غير مشروع من أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم على مدى عقود.

وأظهر مقطع فيديو نُشِرَ على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعوديّة سعود الدويش، وهو يُبلّغ المهنّئين له بأنّه عومل بشكل لائق.

وعزّى الدويش نفسه قائلا: "الشؤون الخاصة (وحدة تابعة للبلاط الملكي) جايبين لنا مفطحات (طبق من اللحم المسلوق) ليل نهار. المعاملة كانت طيّبة

واحتجز المتهمون في فندق "ريتز كارلتون" الفاخر بالرياض، منذ أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وطلب منهم تسليم أصول وأموال نقدية مقابل حرّيتهم وعدم إحالتهم للقضاء بتهم الفساد.

#السعودية #امراء #افراج

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