الزهار: أعدائنا اليهود والصهاينة ينتظرهم الوعد الحق والمحتوم

اكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار ان " القدس كانت نهاية معجزة ربانية انتهت عندها رحلة الإسراء والمعراج، فهي رحلة الربط بين السماء والأرض وبين الإنسان وعقيدته وبين خالقه وبين الحاضر والمستقبل الموعود".

وأضاف الزهار خلال المؤتمر الوطني الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة اليوم الثلاثاء بعنوان "القدس عاصمتنا الأبدية"، "احذروا صلاح الدين وسيفه في صورة حجر وسكين وبندقية المقاومين الذين ينتظرون ساعة تحقيق وعد الآخرة، إن أعدائنا اليهود والصهاينة ينتظرهم الوعد الحق والمحتوم".