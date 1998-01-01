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العالول: الإدارة الأمريكية لم تعد مؤهلة للعب أي دور بشأن القضية الفلسطينية

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالول: الإدارة الأمريكية لم تعد مؤهلة للعب أي دور بشأن القضية الفلسطينية



رام الله/سما/

 قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول "نحن ندرك أن أمريكا لن تقدم لنا وللأمة أي شيء، لأن همها الأساسي هو تقديم المزيد من الدعم والمساندة للاحتلال وعلى كافة الأصعدة، وكذلك مزيدًا من الضغط على الفلسطينيين".

وأوضح العالول  خلال المؤتمر الوطني الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة اليوم الثلاثاء بعنوان "القدس عاصمتنا الأبدية"،  أن الإدارة الأمريكية لم تعد مؤهلة للعب أي دور بشأن القضية الفلسطينية، مضيفًا "نحن أمامنا فرصة لمواجهة هذا التحدي الكبير، وذلك من خلال إعداد البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة حتى نكون مؤهلين لمواجهة هذا التحدي وحماية القدس".

وأكد قائلًا "لا يمكن لأحد أن يتنازل عن القدس، فهي مسرى نبينا محمد صلي الله عليه وسلم، ولابد من حمايتها والاستعداد الدائم للتضحية من أجلها".

وتابع "نحن نعد أنفسنا دائمًا ونحشد قوانا وإمكانياتنا في ميزان القوى من أجل معركة القدس، ويجب علينا ألا ننسى أهل المدينة الذين يتعرضون لضغط هائل من أجل حماية القدس، وأن ندرك أن معركتنا ضخمة وكبيرة، ومع أعتى قوة في العالم وهي أمريكا، إضافة إلى عدونا الرئيس وهو الاحتلال".

وأشار العالول إلى أن الحراك الشعبي الذي يعبر عن الغضب الفلسطيني الرافض لقرار ترمب نراه في كل شارع من الأرض العربية والعالم وعواصمه، هذا الحراك يعبر عن عزلة أمريكا وعن وقوف العالم أجمع إلى جانب الحق الفلسطيني.

#العالول #احتلال #القدس

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