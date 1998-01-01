جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأب مسلم يدعو الفصائل لفتح باب التجنيد الإجباري لبناء جيش فلسطيني

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأب مسلم يدعو الفصائل لفتح باب التجنيد الإجباري لبناء جيش فلسطيني



غزة/سما/

 دعا  عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات الأب مانويل مسلم، قادة الفصائل الفلسطينية إلى فتح باب التجنيد الإجباري لبناء جيش فلسطيني يكون قادرًا على دوس كرامة أمريكا وإسرائيل، مؤكدًا أن بندقية المقاومة هي شرف القدس وفلسطين

واكد أن القدس هي وطن لكل الشعب الفلسطيني وعاصمتها الأبدية، وهي أولًا قبل اللد والرملة والخليل ونابلس ورام الله، وأن تحريرها واجب ومسؤولية الجميع.

وقال مسلم خلال المؤتمر الوطني الذي نظمته حركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة اليوم الثلاثاء بعنوان "القدس عاصمتنا الأبدية"، إن "اعتراف ترمب بالقدس عاصمة للاحتلال جعل النظام العالمي ينهار"، متسائلًا "أين هي الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن واتفاقات أوسلو وغيرها من القرارات الكاذبة، إن أمريكا داست على كل هذه القرارات والمواثيق الدولية.

وتحدث مسلم عن مشروع التسوية، قائلًا إن" هذا المشروع انتهى وكان في الماضي، فكل الفلسطينيين لا يثقون بأحد أبدًا ولا في جميع بلدان العالم، بل يثقون فقط في سلاحهم ومقاومتهم وبسواعدهم وبدمهم".

وأكد أن الشعب الفلسطيني هو القوة الوحيدة وصاحب القرار الأول، فلا يوجد حل أو أفق سياسي، الحل الوحيد هو المقاومة والعصيان المدني، لافتًا إلى أن الأقصى وفلسطين جزء من عقيدتنا الإسلامية.

وطالب مسلم الشعوب العربية الثائرة بأن تجبر قادتها على دفع جزية السلاح للشعب الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين والقدس ومقدساتها.

 

#الاب مسلم #تجنيد #فلسطين #تحرير

أخبار ذات صلة

اية الله خامنئي

خامنئي يدعو الفصائل الفلسطينية إلى عدم التدخل في الخلافات الداخلية للدول

معبر رفح - ارشيف

الحمد الله يدعو الفصائل لحسم الملف الأمني بغزة

thumbgen

مصر: مؤتمر شبابي فلسطيني يدعو لرأب الصدع الفتحاوي والعمل لإنهاء الانقسام الداخلي

حلس- ارشيف

حلس: فتح التجنيد في الضفة وغزة تم إقراره و سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية

السلطة تفتح باب التجنيد لـ 2000 وظيفة جديدة في الضفة بدل المحالين للتقاعد

حسين الشيخ - ارشيف

الشيخ: الرئيس عباس وقّع قراراً بفتح باب التجنيد للانتساب للأجهزة الأمنية في غزة

الأكثر قراءة اليوم

القدوة: حماس أبلغت القيادة السياسية استعدادها وضع سلاح القسام بامرتها

صحيفة إسرائيلية تكشف السر وراء توقف صواريخ "حماس"

200 جندي تركي شارك في العملية.. تفاصيل: أنقرة احبطت انقلابا على أمير قطر

احالة " الأمير علي" شقيق الملك عبدالله على التقاعد من الجيش الأردني

غرام وانتقام: سيدة أعمال إسرائيليّة وقعت في غرامٍ نادلٍ أردنيّ

الرجوب: لنحل موضوع السلاح مع حماس معاً وهناك أطراف عربية اعترضت على ذهابنا لتركيا

في أجواء حرب حقيقية.. شاهد ملك الأردن يشارك في مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

الأخبار الرئيسية

غزة - ارشيف

جيش الاحتلال: الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب جديدة

عباس- ارشيف

"واللا" العبري: اليابان تدعو الرئيس عباس ونتنياهو ومبعوث ترامب إلى لقاء في طوكيو

هنية والسنوار - ارشيف

هنية : متمسكون بانجاز المصالحة واي تباطؤ فيها سيكون له نتائج وخيمة على القضية الوطنية

العاروري والاحمد - ارشيف

مصادر فلسطينية : القاهرة تستأنف جهودها لإنقاذ المصالحة وسط خلافات فتح وحماس

عباس ترامب نتنياهو - ارشيف

مصادر إسرائيليّة وفلسطينيّة :السعوديّة أبلغت عباس بأنّه سيضطر للاستقالة وواشنطن تطرح بديلا عنه

الاتصالات الفلسطينية