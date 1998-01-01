أطباء قسم الصحة يضبطون "مواد مخدرة" في معبر كرم أبو سالم

غزة/سما/

تمكن أطباء قسم الصحة من ضبط "مواد مخدرة" في معبر كرم أبو سالم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الاعلامي اليوم الثلاثاء، إنّ اطباء قسم الصحة بمعبر كرم أبو سالم التجاري ضبطوا " 969 " علبة حبوب ترما دوكس " تراما دول " الطبي، و " 294 " علبة حبوب " جابا ماكس " عيار " 50 " مليجرام، تم التحفظ عليها ومصادرتها لصالح مستودعات وزارة الصحة بغزة بناء على قرار وزير الصحة " جواد عواد ".

وذكر الاطباء بقسم الصحة أن هذه الادوية محظورة ولا تصرف إلا بوصفة طبية من قبل الأطباء المعتمدين لدى وزارة الصحة.