جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أطباء قسم الصحة يضبطون "مواد مخدرة" في معبر كرم أبو سالم

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أطباء قسم الصحة يضبطون "مواد مخدرة" في معبر كرم أبو سالم



غزة/سما/

 تمكن  أطباء قسم الصحة  من ضبط "مواد مخدرة" في معبر كرم أبو سالم شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الاعلامي اليوم الثلاثاء، إنّ اطباء قسم الصحة بمعبر كرم أبو سالم التجاري ضبطوا " 969 " علبة حبوب ترما دوكس " تراما دول " الطبي، و " 294 " علبة حبوب " جابا ماكس " عيار " 50 " مليجرام، تم التحفظ عليها ومصادرتها لصالح مستودعات وزارة الصحة بغزة بناء على قرار وزير الصحة " جواد عواد ".

وذكر الاطباء بقسم الصحة أن هذه الادوية محظورة ولا تصرف إلا بوصفة طبية من قبل الأطباء المعتمدين لدى وزارة الصحة.

#كرم ابو سالم #مواد مخدرة

أخبار ذات صلة

المحرر الشهيد مازن فقهاء

وزراة الصحة: الشهيد "فقهاء "اغتيل من مسافة صفر

مريض مصاب بداء

صور .. غزة : مريض مصاب بداء "الفيل" يناشد الرئيس ووزير الصحة بإنقاذه قبل الموت!

منفذو عملية

فيديو : القسام تنشر مشاهد لاول مرة وتفاصيل مثيرة عن عملية "كرم ابو سالم "

e4c51b01318076c1bac2a527bfc67d95

صور.. إخلاء معبر بيت حانون "إيرز" تمهيداً لتسليمه للتوافق

معبر رفح بين مصر وغزة

مصر تفتح معبر رفح اليوم لعودة وفد"عين السخنة2" الى قطاع غزة

معبر الكرامة

ضمن "امتيازات "اسرائيلية .. معبر الكرامة سيعمل 24 ساعة

الأكثر قراءة اليوم

القدوة: حماس أبلغت القيادة السياسية استعدادها وضع سلاح القسام بامرتها

صحيفة إسرائيلية تكشف السر وراء توقف صواريخ "حماس"

200 جندي تركي شارك في العملية.. تفاصيل: أنقرة احبطت انقلابا على أمير قطر

احالة " الأمير علي" شقيق الملك عبدالله على التقاعد من الجيش الأردني

غرام وانتقام: سيدة أعمال إسرائيليّة وقعت في غرامٍ نادلٍ أردنيّ

الرجوب: لنحل موضوع السلاح مع حماس معاً وهناك أطراف عربية اعترضت على ذهابنا لتركيا

في أجواء حرب حقيقية.. شاهد ملك الأردن يشارك في مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

الأخبار الرئيسية

غزة - ارشيف

جيش الاحتلال: الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب جديدة

عباس- ارشيف

"واللا" العبري: اليابان تدعو الرئيس عباس ونتنياهو ومبعوث ترامب إلى لقاء في طوكيو

هنية والسنوار - ارشيف

هنية : متمسكون بانجاز المصالحة واي تباطؤ فيها سيكون له نتائج وخيمة على القضية الوطنية

العاروري والاحمد - ارشيف

مصادر فلسطينية : القاهرة تستأنف جهودها لإنقاذ المصالحة وسط خلافات فتح وحماس

عباس ترامب نتنياهو - ارشيف

مصادر إسرائيليّة وفلسطينيّة :السعوديّة أبلغت عباس بأنّه سيضطر للاستقالة وواشنطن تطرح بديلا عنه

الاتصالات الفلسطينية