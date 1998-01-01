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ماذا قال شيخ الازهر عن عهد التميمي ؟

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 06:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال شيخ الازهر عن عهد التميمي ؟



القاهرة / وكالات /

استنكر شيخ الأزهر أحمد الطيب، الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2017، اعتقال الجيش الإسرائيلي للطفلة الفلسطينية عهد التميمي، مشيداً بشجاعتها وبنضال أسرتها من أجل القضية الفلسطينية.

واعتبر الطيب أن "شجاعة عهد (16 عاماً) ونضال أسرتها يشكلان دليلاً جديداً على أن بطش وقمع الاحتلال الصهيوني لن ينجح في إخماد روح النضال والمقاومة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الحر".

ورأى أن "شجاعة عهد ليست مستغربة على نساء فلسطين؛ فما من امرأة فلسطينية إلا وهي أم شهيد أو زوجة شهيد أو ابنة شهيد أو أخت شهيد، كما أن لنساء فلسطين دوراً مشهوداً في الرباط بالمسجد الأقصى لحمايته من اقتحامات الاحتلال الصهيوني وتدنيس المستوطنين".
وقال: "لا يمكن للأزهر أن ينسى الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال؛ حيث يشكلن عنوان النضال الفلسطيني".

ودعا الطيب "المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجبها في الدفاع عن عهد التميمي وغيرها من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذين يكفل لهم القانون الدولي وكل الشرائع الدينية حق مقاومة الاحتلال من أجل تحرير أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

والثلاثاء الماضي، اعتقل الجيش الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غرب رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم "الاعتداء" على جنود إسرائيليين وطردهم من أمام منزل العائلة في بلدة النبي صالح، منتصف الشهر الجاري، فيما تم اتهام الأم ناريمان بالتحريض على هذا "الاعتداء".

وتحوّلت الطفلة التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلى "أيقونة" للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ نحو ثلاثة أسابيع مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة وإسرائيل، رفضاً للقرار الأميركي الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل

#شيخ الأزهر #عهد التميمي #استنكار

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