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وثيقة : تشديد الحماية الأمنية حول أورن حازن بعد تهديدات حماس

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 06:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وثيقة : تشديد الحماية الأمنية حول أورن حازن بعد تهديدات حماس



القدس المحتلة / سما /

حظيَّ عضو الكنيست الإسرائيلي، عن حزب الليكود، أورن حازن، بمنحه المزيد من الحماية الأمنية، على إثر اقتحمه، أمس الإثنين، حافلة أهالي أسرى غزة الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجني "ريمون" و "نفحة" بصحراء النقب، وتهجم عليهم وأبنائهم لفظيا.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الكنيست، يولي إيدلشطاين، أمر، اليوم الثلاثاء، بتعزيز الحماية حول حازن، "بأعقاب تهديدات تلقاها من حركة حماس الإرهابية"، على حد قول ووصف المصدر الإسرائيلي.

وعقب حادثة التهجم كتب حازن عبر حسابه في "تويتر": "كما وعدت صعدت دون خوف إلى حافلة ما يسمون العائلات الذي جاؤوا لزيارة حثالاتهم، وفي المواجهة معهم قلت لهم إن مكان الإرهابيين فقط تحت الأرض، وأعدكم أنني سأواصل دعم قانون منع زيارات الأسرى إلا بعد الإفراج عن جنودنا"، على حد زعمه.

#أورن حازن #تشديد #الحراسة
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