جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشيخ عزام: الفرصة سانحة أمام السلطة لتصحيح الأوضاع واتخاذ جملة من المواقف

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 06:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عزام: الفرصة سانحة أمام السلطة لتصحيح الأوضاع واتخاذ جملة من المواقف



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، أن القدس "تحولت من مدينة إلى كيان كبير يختصر النضال في مواجهة الطغيان والمستكبرين والمستبدين".

وخلال مؤتمر شعبي بإسم "القدس عاصمتنا الأبدية" بدعوة من الجهاد الإسلامي في غزة، أكد الشيخ عزام "نحن اليوم نمثل جبهة الحق أمام عدونا الذي يمثل الإرهاب والظلم".

وقال عزام إن "ترامب بقراره الأحمق يدفع الأمة كلها للنهوض لأن الأمر يتعلق بالقدس، وهي جزء من الهوية والثقافة والحضارة والحياة بالنسبة لنا"، مشدداً على أن "السلاح الأميركي لن يرهب أصحاب الحق ومنطق القوة والابتزاز الذي تمارسه واشنطن لا يمكن أن ينجح في فرض وقائع على الأرض".

وتابع عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الشيخ عزام، موجهاً حديثه للعرب: "لقد جد الجد، إن أميركا لن تحترم صديقاً ولن تحترم أحداً منكم، لقد تحدى ترامب كل العرب الذين يعتبرها أصدقاءه بهذا القرار الأحمق، وعلى هؤلاء جميعاً أن يعيدوا النظر في مصالحهم وعلاقاتهم مع أميركا".

وقال الشيخ عزام أن "غواتيمالا أعلنت أمس نقل سفارتها إلى القدس المحتلة لأنها وجدت الرد ضعيفاً من الدول العربية والإسلامية".

وأضاف الشيخ نافذ عزام أن "الفرصة الآن سانحة أمام السلطة لتصحيح الأوضاع واتخاذ جملة من المواقف التي تزيد التلاحم الداخلي، ويجب عليها أن تعلن إعلاناً صريحاً بفشل اتفاق أوسلو".

وأهاب الشيخ عزام بمواقف الشعوب العربية والإسلامية بالعمل على استمرار تحركها المساند للانتفاضة والرافض لأي مساس بمكانة وهوية القدس.

وأكد القيادي عزام أن "المسيحيين جزء أصيل ونحن وهم شركاء في المسؤولية عن حماية القدس والأرض، وأن الطريق لا يزال طويلاً والانتفاضة تقرب المسافات والأهداف، واستمرارها مسؤولية الشعب الفلسطيني كله بفصائله وقواه ومختلف شرائحه".

#الشيخ عزام #اوسلو #سلطة

أخبار ذات صلة

نافذ عزام - ارشيف

الشيخ عزام: دماء شهداء غزة رساتلة لكل من يحاول الاقتراب من سلاح المقاومة

الرئيس عباس وترامب

رسميا.. السلطة تعلن إيقاف الاتصالات مع واشنطن وتدعو حماس لـ"التقاط الفرصة والحركة ترد

هنية

هنية: نحن أمام تحدٍ استراتيجي يهدد وجودنا وندعو السلطة لالغاء اوسلو ورفع العقوبات عن غزة

عباس زكي : اتفق مع مبادرة د.شلح حول الوضع الفلسطيني جملة وتفصيلا

اسامة القواسمي

القواسمي لـ"سما": ندعو حماس لانتهاز الفرصة لانجاز وحدة حقيقية

أرشيفية

القواسمي لـ"سما": لقاء الرئيس والسيسي الأحد "هام" ولتوحيد المواقف قبيل القمة العربية

الأكثر قراءة اليوم

القدوة: حماس أبلغت القيادة السياسية استعدادها وضع سلاح القسام بامرتها

صحيفة إسرائيلية تكشف السر وراء توقف صواريخ "حماس"

200 جندي تركي شارك في العملية.. تفاصيل: أنقرة احبطت انقلابا على أمير قطر

احالة " الأمير علي" شقيق الملك عبدالله على التقاعد من الجيش الأردني

غرام وانتقام: سيدة أعمال إسرائيليّة وقعت في غرامٍ نادلٍ أردنيّ

الرجوب: لنحل موضوع السلاح مع حماس معاً وهناك أطراف عربية اعترضت على ذهابنا لتركيا

في أجواء حرب حقيقية.. شاهد ملك الأردن يشارك في مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

الأخبار الرئيسية

غزة - ارشيف

جيش الاحتلال: الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة قد تؤدي إلى حرب جديدة

عباس- ارشيف

"واللا" العبري: اليابان تدعو الرئيس عباس ونتنياهو ومبعوث ترامب إلى لقاء في طوكيو

هنية والسنوار - ارشيف

هنية : متمسكون بانجاز المصالحة واي تباطؤ فيها سيكون له نتائج وخيمة على القضية الوطنية

العاروري والاحمد - ارشيف

مصادر فلسطينية : القاهرة تستأنف جهودها لإنقاذ المصالحة وسط خلافات فتح وحماس

عباس ترامب نتنياهو - ارشيف

مصادر إسرائيليّة وفلسطينيّة :السعوديّة أبلغت عباس بأنّه سيضطر للاستقالة وواشنطن تطرح بديلا عنه

الاتصالات الفلسطينية