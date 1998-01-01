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"واللا" العبري: اليابان تدعو الرئيس عباس ونتنياهو ومبعوث ترامب إلى لقاء في طوكيو

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"واللا" العبري: اليابان تدعو الرئيس عباس ونتنياهو ومبعوث ترامب إلى لقاء في طوكيو



رام الله/سما/

كشف موقع "واللاه" العبري، عن دعوة قدمها وزير الخارجية الياباني تارو كونو، لعقد لقاء مشترك بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام جاريد كوشنير، في مدينة طوكيو.

وبحسب "واللاه" العبري، فإن اليابان ومن خلال الدعوة تعمل لإعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى مائدة المفاوضات بمبادرة من رئيس الوزراء الياباني.

وأكد الموقع اليوم، أن وزير الخارجية الياباني، خلال جولته التي شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية، دعا القادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى ضرورة إحياء المفاوضات على أساس حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو للعام 1967.

وكان وزير الخارجية الياباني قد صرح في وقت سابق خلال زيارته، بأن اليابان ستبذل جهودا لبناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للعودة إلى المفاوضات.

#ترامب #عباس #نتنياهو

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