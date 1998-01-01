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أداة ترجمة فورية إلى لغات متعددة في وقت واحد!

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أداة ترجمة فورية إلى لغات متعددة في وقت واحد!



غزة / سما /

عندما يرغب المستخدم في ترجمة بعض النصوص أو الكلمات إلى لغات أخرى متعددة، فهو بحاجة لترجمة النصوص أو الكلمات إلى كل لغة على حدة، حتى في ظل توفر خدمات الترجمة الفورية الكثيرة، إلا أن هذه الخدمات تكون مخصصة بتقديم مزايا مثل نطق الكلمات بعد ترجمتها وتقديم ترجمة الكلمة وكتابة مختلف اشتقاقاتها.

توفر أداة Translatr، المتاحة مجاناًن إمكانية الترجمة الفورية للنصوص والفقرات القصيرة إلى لغات متعددة في وقت واحد.

تدعم الأداة ترجمة النصوص إلى أكثر من 90 لغة من بينها اللغة العربية، وتتيح للمستخدمين حفظ النتائج وإضافتها مباشرة إلى الحافظة، لإعادة استخدامها لاحقاً.

#ترجمة #لغات

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