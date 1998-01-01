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تامر حسني يبحث عن شبيه له!

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تامر حسني يبحث عن شبيه له!



عالم الفن

رغم انشغاله ببرنامج المواهب "ذا فويس"، يستكمل النجم المصري تامر حسني تصوير فيلمه الجديد "البدلة"؛ إلا أن مصادر مقربة من النجم تحدثت عن أنه يبحث بشكل فعلي عن طفل صغير بملامح تشبهه، لتجسيد شخصيته في مرحلة الطفولة بالفيلم.

من جهة ثانية، حرص حسني على الاحتفال بعيد ميلاد المنتج سعيد إمام مدير مكتب شركة روتانا بالقاهرة، داخل لوكيشن تصوير فيلمه الجديد، وقام الحضور بغناء أغنية "كل سنة وانت وطيب".

ويشارك في بطولة "البدلة" مجموعة من الفنانين منهم أمينة خليل، وأكرم حسني، ودلال عبدالعزيز، وماجد المصري، ومي كساب، وهو من إنتاج وليد منصور، وكتب قصته تامر حسني، وسيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج محمد العدل.

يذكرأن أخر أعمال حسني في السينما، فيلم "تصبح على خير"، الذي دارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، حول مهندس ناجح وثري يدعى "حسام الخديوي"، لكنه يعاني من مشاكل في حياته الطبيعية، فيلجأ إلى حياة بديلة من خلال جهاز جديد يُدخله عالم الأحلام.

#تامر حسني

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