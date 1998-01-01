كتائب القسام توجه رسالة للاحتلال عقب الاعتداء على أمهات الأسرى

غزة / سما /

وجهت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس رسالة "قاسية" للاحتلال، تعقيباً على اعتداء عضو الكنيست الإسرائيلي "أرون حازان" على أمهات أسرى بقطاع غزة أمس، أثناء توجههم لزيارة أبنائهم داخل سجون الاحتلال.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، "نقول للعدو بدلا من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالا صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".

وأضاف في تغريدتين نشرهما على موقع "تويتر": "نقول للعدو، أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلا من مسؤولياتكم وهروبا من دفع الثمن".

ووجه أبو عبيدة رسالة للأسرى وعائلاتهم، بالقول: "لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".

وحملت تغريدات أبو عبيدة وسميّ، "#حكومتكم_تكذب"، "#ממשלתכם_משקרת"، باللغة العربية والعبرية.