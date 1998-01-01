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هلال القدس يكشف عن صفقته الثانية

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يكشف عن صفقته الثانية



رام الله / سما /

أبرم نادي هلال القدس صفقة من العيار الثقيل, بعدما تعاقد مع الدولي الفلسطيني جاكا حبيشة, استعدادا للظهور معه في مرحلة الإياب من دوري المحترفين.

وجاء التعاقد مع حبيشة لتعزيز صفوف هلال القدس, الذي تنتظره مواجهة مصيرية مع السويق العماني في يناير المقبل, ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل لكأس الاتحاد الآسيوي.

ويعتبر الدولي الفلسطيني إضافة نوعية لهلال القدس, بعدما قدّم عروضا مميزة للغاية مع فريق الشمال بالدوري القطري, إذ أحرز 12 هدفا, وصنع مثلهم خلال 17 لقاء فقط, وهي أرقام رائعة.

يشار إلى أن حبيشة لعب 10 مباراة دولية مع "الوطني" سجل فيهم 3 أهداف, علما أنه ثاني صفقات هلال القدس الشتوية, بعد جوناثان سوريا.

#هلال القدس

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