الرئيس عباس يضيئ شعلة الانطلاقة الأحد المقبل في رام الله

أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن الرئيس محمود عباس سيضيئ شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح الثالثة والخمسين، مساء الأحد المقبل، الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في رام الله.

وأوضح محيسن، لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم الثلاثاء، أن فعالية إضاءة الشعلة، ستنطلق الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد من أمام سرية رام الله، باتجاه ضريح الشهيد ياسر عرفات حيث سيضيئ الرئيس شعلة انطلاقة الثورة، ويوجه كلمة بهذه المناسبة.

وأضاف عضو اللجنة المركزية أن إحياء انطلاقة الثورة، سيكون مختلفا هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث لن يتم تنظيم مهرجانات مركزية، وإنما فعاليات في مختلف المناطق، خاصة وأنها تأتي في ظل ظروف معقدة تعيشها القضية الفلسطينية