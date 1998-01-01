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"قضية صغيرة وغير جديرة بالاهتمام"

نقابة الموظفين تستنكر تصريحات الأحمد بشأن قضية الموظفين

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الموظفين تستنكر تصريحات الأحمد بشأن قضية الموظفين



غزة/سما/

استنكرت نقابة الموظفين في القطاع العام تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها للمصالحة عزام الأحمد ، والتى وصف قضية الموظفين بـ  "قضية صغيرة وغير جديرة بالاهتمام".

وأكدت النقابة في بيان لها، اليوم ، أن تصريحات الأحمد تكرس نفس النهج الاقصائي والتوتيري التي تسير عليه حكومة الحمد الله من التنكر لحقوق الموظفين والتهرب من استحقاقات المصالحة.

وذكرت أن تنكر الأحمد للاتفاقيات التي يوقع عليها شخصيا وعلى رأسها قضية الموظفين؛ يدل على المماطلة والتسويف والتنصل من المصالحة برمتها، ويدل على عدم الجدية في الشراكة والوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.

وقالت: "إن موظفي غزة تاج على الرؤوس، وهم جزء أصيل ومكون أساسي من مكونات المجتمع الفلسطيني، وقد قدموا دماءهم وأرواحهم رخيصة في سبيل تأدية الخدمة للمواطن الفلسطيني دون كلل أو ملل، ولا زالوا كذلك، وقد وقفوا في وجه الحصار والمؤامرات التي حيكت ضد غزة، وكانوا عنوانا ومثالا ونموذجا في بذل العطاء والتضحية".

وأضافت النقابة أن محاولة المساس بهم وبقضيتهم خط احمر لا يمكن تجاوزه، وتابعت: "قلنا ولا زلنا نقول بأن نجاح خطوات المصالحة مرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح حل ملف موظفي غزة، والعكس صحيح".

وطالبت النقابة حركة فتح والفصائل الفلسطينية والراعي المصري بالتدخل ووضع حد لمثل هذه التفاهات وتحمل مسؤولياتهم وانقاذ المصالحة قبل فوات الأوان.

#موظفين #رواتب #حماس

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