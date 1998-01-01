صحيفة إسرائيلية تكشف السر وراء توقف صواريخ "حماس"

القدس/سما/

في تحليل نشر في صحيفة "تايم أوف إسرائيل" ، تحدث عن الهدوء الذي تسيطر عليه حماس حتى اللحظة ، وكتبت " لقد عمّ الهدوء أرجاء الحدود الجنوبية الإسرائيلية الأسبوع الماضي نسبيا، بعد عدة أسابيع، من تصاعد التوتر بين غزة وإسرائيل، بما في ذلك إطلاق عشرات الصواريخ من القطاع.

وانخفض عدد الصواريخ التي تطلقها "حماس" على إسرائيل بشكل ملحوظ، كما يقول المستشرق الإسرائيلي، آفي إيسخاروف،، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض ليس من قبيل الصدفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في غزة، أن هناك تعليمات من يحيى السنوار القائد العام لحركة "حماس" في قطاع غزة، وإسماعيل هنية رئيس الجناح السياسي لـ"حماس"، إلى عناصر الحركة لتكثيف جهودهم أكثر من أي وقت مضى في المناطق التي يشيع فيها إطلاق الصواريخ، وإقامة حواجز على الطرق والقيام بعمليات تفتيش ودوريات لمنع إطلاق الصواريخ.

وتابعت الصحيفة: " لكن السنوار لا يتصرف من دافع حب كبير للإسرائيليين، اهتمامه هو الحفاظ على السلام، لأنه يريد من "حماس" أن تذهب إلى الحرب فقط عندما تكون مستعدة عسكريا، بدلا من أن يتم جرّها إلى المعركة من قبل الجماعات الأصغر في غزة، بحسب التحليل، الذي يلفت إلى أن أحد أبرز مؤيدي هذه الاستراتيجية هو محمد الضيف، الذي نجا من عدة محاولات اغتيال إسرائيلية على مر السنين، ويعتبر رئيس أركان المنظمة.