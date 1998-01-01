فان جال ينصح برشلونة بالتعاقد مع دالي بليند

وكالات / سما /

طلب المدرب الهولندي لويس فان جال من إدارة برشلونة التقدم بعرض مناسب للتعاقد مع دالي بليند مدافع مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

بليند لا يحظى بدعم وثقة مورينيو حيث شارك في 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز من الموسم الحالي، فيما استبعد عن قائمة الفريق في 7 جولات، وهو ما سيدفعه للرحيل عن النادي في يناير.

ويرى فان جال بأن برشلونة هو المكان المناسب لتألق دالي بليند “يجب على دالي أن ينتقل إلى إسبانيا. أعتقد أن بليند مناسب تماماً لبرشلونة، قدراته ومستواه الفني يجعله مناسباً للدوري الإسباني بشكل أكبر من الدوري الإنجليزي”.

وينتهي عقد دالي بليند صيف 2018 مما يجعله خياراً مناسباً وغير مكلفاً بالنسبة لبرشلونة في يناير خصوصاً أنه يجيد اللعب كقلب دفاع أو ظهير أيسر، وهو من خريج أكاديمية أياكس أمستردام التي تتبع نفس نهج أكاديمية لاماسيا تقريباً.

الجدير بالذكر أن صامويل أومتيتي مصاب لفترة ليست بالقصيرة، فيما سيرحل خافيير ماسكيرانو عن برشلونة في يناير المقبل حسب التوقعات.