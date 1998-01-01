جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

جوارديولا ينجح في خطف هدف ليفربول وتشيلسي

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا ينجح في خطف هدف ليفربول وتشيلسي



وكالات / سما /

نجح المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في خطف المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب نادي ساوثهامبتون، واقتراب التعاقد معه في يناير القادم.

وكان المدافع الهولندي فيريجيل فان ديك البالغ من العمر 26 عاماً، على بعد خطوة من الانتقال إلى نادي ليفربول في الصيف، ولكن تعثرت الصفقة بسبب رفض نادي ساوثهامبتون رحيله.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في محادثات قوية مع مسؤولو نادي ساوثهامبتون، ويقترب من التعاقد مع العملاق الهولندي فيرجيل فان ديك في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارات إلى أن نادي مانشستر سيتي، على استعداد لتقديم عرضاً بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني إلى نادي ساوثهامبتون، للموافقة على التعاقد مع فان ديك وإرضاء بيب جوارديولا الذي يصر على ضمه.

جدير بالذكر أن ناديي ليفربول وتشيلسي، كانوا يرغبون في التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من نادي ساوثهامبتون، لكن متصدر البريميرليج مانشستر سيتي يقترب من إنهاء الصفقة.

#جوارديولا #ليفربول

أخبار ذات صلة

klopp-conte_16x9

فيديو.. التعادل يحسم قمة ليفربول وتشيلسي

imagick

فيديو.. التعادل سيد الموقف في قمة ليفربول وتشيلسي

thumb

منافسة بين برشلونة وتشيلسي على ضم سواريس

الريال وسان جيرمان يسحقان دورتموند وتشيلسي

(فيديو) كأس انكلترا: فوز لمانشستر يونايتد والسيتي وتشيلسي

مدريد يصطدم ببايرن ميونيخ وتشيلسي يصارع أتليتكو

الأكثر قراءة اليوم

السنوار يوضح تفاصيل تواصل الجنرال سليماني مع قادة القسام و سرايا القدس

صحيفة : واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيجاد بديل عن الرئيس عباس

لم يتبق منها سوى خمسة بالمئة..صحيفة: السنوار طالب انقاذ المصالحة بسبب تعنت الرئيس

في أجواء حرب حقيقية.. شاهد ملك الأردن يشارك في مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

حفيظ دراجي ممتدحاً “عهد”: طفلة بألف رجل في زمن الخذلان.. يجب أن نخجل من أنفسنا”

غرام وانتقام: سيدة أعمال إسرائيليّة وقعت في غرامٍ نادلٍ أردنيّ

الأخبار الرئيسية

هنية والسنوار - ارشيف

هنية : متمسكون بانجاز المصالحة واي تباطؤ فيها سيكون له نتائج وخيمة على القضية الوطنية

العاروري والاحمد - ارشيف

مصادر فلسطينية : القاهرة تستأنف جهودها لإنقاذ المصالحة وسط خلافات فتح وحماس

عباس ترامب نتنياهو - ارشيف

مصادر إسرائيليّة وفلسطينيّة :السعوديّة أبلغت عباس بأنّه سيضطر للاستقالة وواشنطن تطرح بديلا عنه

الرجوب

الرجوب: لنحل موضوع السلاح مع حماس معاً وهناك أطراف عربية اعترضت على ذهابنا لتركيا

القدوة- ارشيف

القدوة: حماس أبلغت القيادة السياسية استعدادها وضع سلاح القسام بامرتها

الاتصالات الفلسطينية