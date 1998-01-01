جوارديولا ينجح في خطف هدف ليفربول وتشيلسي

وكالات / سما /

نجح المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في خطف المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب نادي ساوثهامبتون، واقتراب التعاقد معه في يناير القادم.

وكان المدافع الهولندي فيريجيل فان ديك البالغ من العمر 26 عاماً، على بعد خطوة من الانتقال إلى نادي ليفربول في الصيف، ولكن تعثرت الصفقة بسبب رفض نادي ساوثهامبتون رحيله.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في محادثات قوية مع مسؤولو نادي ساوثهامبتون، ويقترب من التعاقد مع العملاق الهولندي فيرجيل فان ديك في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارات إلى أن نادي مانشستر سيتي، على استعداد لتقديم عرضاً بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني إلى نادي ساوثهامبتون، للموافقة على التعاقد مع فان ديك وإرضاء بيب جوارديولا الذي يصر على ضمه.

جدير بالذكر أن ناديي ليفربول وتشيلسي، كانوا يرغبون في التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من نادي ساوثهامبتون، لكن متصدر البريميرليج مانشستر سيتي يقترب من إنهاء الصفقة.