وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية اليوم الثلاثاء، عن رصد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مبلغ ضخم، للتعاقد مع الجوهرة الأرجنتينية باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا البالغ من العمر 24 عاماً، من أبرز اللاعبين الشباب في القارة العجوز “أوروبا”، بعد المستويات الخيالية التي يقدمه مع نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الأعوم الماضية، ومنافسته على صدارة هدافي الكالتشيو هذا الموسم.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة والموثوقة، فأن جوزيه مورينيو على استعداد، لتقديم عرضاً بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، للموافقة على رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا.

ويريد البرتغالي جوزيه مورينيو التعاقد مع لاعب ذو قيمة كبيرة لإرتداء القميص رقم 10 في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد عدم إقتناعه بالنجم الإسباني خوان ماتا منذ أن كان لاعباً في تشيلسي، والأرميني هنريك مخيتاريان الذي خرج من حساباته، لذلك يرغب في ضم باولو ديبالا في الصيف.