جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مورينيو يرصيد مبلغ ضخم لعيون ديبالا

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو يرصيد مبلغ ضخم لعيون ديبالا



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية اليوم الثلاثاء، عن رصد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مبلغ ضخم، للتعاقد مع الجوهرة الأرجنتينية باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا البالغ من العمر 24 عاماً، من أبرز اللاعبين الشباب في القارة العجوز “أوروبا”، بعد المستويات الخيالية التي يقدمه مع نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الأعوم الماضية، ومنافسته على صدارة هدافي الكالتشيو هذا الموسم.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة والموثوقة، فأن جوزيه مورينيو على استعداد، لتقديم عرضاً بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، للموافقة على رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا.

ويريد البرتغالي جوزيه مورينيو التعاقد مع لاعب ذو قيمة كبيرة لإرتداء القميص رقم 10 في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد عدم إقتناعه بالنجم الإسباني خوان ماتا منذ أن كان لاعباً في تشيلسي، والأرميني هنريك مخيتاريان الذي خرج من حساباته، لذلك يرغب في ضم باولو ديبالا في الصيف.

#ديبالا #مورينيو

أخبار ذات صلة

112990

سان جيرمان يدفع مبلغ ضخم لتحرير مورينيو من اليونايتد

باولو ديبالا

تطورات جديدة بشأن إصابة ديبالا

Dybala-doctors-epa_1

ديبالا ينسحب من المنتخب بسبب الإصابة

ديبالا

يوفنتوس: ديبالا يستطيع الرحيل إذا اراد ذلك

ديبالا يرد على أنباء انتقاله لبرشلونة بوساطة ميسي

paulo-dybala-juventus-serie-a-2016-17_15lj52lk7otnx1hj7p8ju570ke-1

يوفنتوس يوافق على عرض ريال مدريد لشراء ديبالا

الأكثر قراءة اليوم

السنوار يوضح تفاصيل تواصل الجنرال سليماني مع قادة القسام و سرايا القدس

صحيفة : واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيجاد بديل عن الرئيس عباس

لم يتبق منها سوى خمسة بالمئة..صحيفة: السنوار طالب انقاذ المصالحة بسبب تعنت الرئيس

في أجواء حرب حقيقية.. شاهد ملك الأردن يشارك في مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

حفيظ دراجي ممتدحاً “عهد”: طفلة بألف رجل في زمن الخذلان.. يجب أن نخجل من أنفسنا”

غرام وانتقام: سيدة أعمال إسرائيليّة وقعت في غرامٍ نادلٍ أردنيّ

الأخبار الرئيسية

هنية والسنوار - ارشيف

هنية : متمسكون بانجاز المصالحة واي تباطؤ فيها سيكون له نتائج وخيمة على القضية الوطنية

العاروري والاحمد - ارشيف

مصادر فلسطينية : القاهرة تستأنف جهودها لإنقاذ المصالحة وسط خلافات فتح وحماس

عباس ترامب نتنياهو - ارشيف

مصادر إسرائيليّة وفلسطينيّة :السعوديّة أبلغت عباس بأنّه سيضطر للاستقالة وواشنطن تطرح بديلا عنه

الرجوب

الرجوب: لنحل موضوع السلاح مع حماس معاً وهناك أطراف عربية اعترضت على ذهابنا لتركيا

القدوة- ارشيف

القدوة: حماس أبلغت القيادة السياسية استعدادها وضع سلاح القسام بامرتها

الاتصالات الفلسطينية