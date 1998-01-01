النائب أبو زنيد تطالب البرلمان الدولي بمحاسبة وطرد أوران حزان

الخليل/سما/

طالبت النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جهاد أبو زنيد البرلمان الدولي بطرد ومحاسبة عضو الكنيست الاسرائيلي اوران حزان الذي قام بالاعتداء علي حافلة تقل أهالي أسري قطاع عزة أثناء زيارتهم لذويهم داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

أدانت ابو زنيد قيام عصابة إسرائيلية من اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة عضو الكنيست المجرم ارون حازان، بإعتراض الحافلات التي تنقل عائلات أسرى قطاع غزة المتوجهين لزيارة أبنائهم في سجون الإحتلال.

وحملت ابو زنيد حكومة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وعائلاتهم، مشددا على أن هذه الممارسات العنصرية تأتي بتوجيهات مباشرة من المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، والذين تعالت أصواتهم في الفترة الأخيرة للإنتقام من الأسرى وعائلاتهم.

وناشدت أبو زنيد الصليب الاحمر بزيادة الطواقم العاملة في تنظيم زيارات عائلات الأسرى تحسبا لمواجهة أي تهديد لعائلات الأسرى خلال الزيارات، وأن يقوم الصليب بدوره الحقيقي في توثيق هذه الجريمة ورفع تقرير مفصل لهيئة الأمم المتحدة من أجل إتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة".

وهاتفت النائب ابو زنيد عائلة الأسير عبد الرحمن ابو لبدة التي تحدت أوران حزان اليوم شادة علي اياديهم قائلة لهم: " ان شعبكم بالقدس وكل فلسطين معكم وصحيح أن أورن حازان هو رمز الاسفاف بالكنيست، ولكن بعنصريته وبهيميته يمثل الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو, ولكن نقول لكم يا جبل ما يهزك ريح وانتم عنوان الصمود والشموخ.