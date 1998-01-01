إصابة عشرات الطلبة جراء اقتحام الاحتلال مدرسة في جنين

رام الله /سما/

أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، جراء اطلاق قوات إسرائيلية قنابل الصوت، والغاز، والرصاص، داخل باحة مدرسة "عز الدين القسام" في بلدة يعبد، جنوب غرب جنين بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مدير المدرسة طارق عمارنة قوله إن "قوات الاحتلال اقتحمت ساحة المدرسة، دون أي مبرر، وباشرت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، والأعيرة النارية داخل الصفوف، وذلك أثناء إجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، ما أدى الى إصابة العشرات من الطلاب بحالات اختناق، وهلع".

وأشار إلى أن "طواقم اسعاف الهلال عملت على تقديم الإسعافات الأولية للطلبة ، لافتا إلى حدوث حالة من الفوضى أثرت على سير العملية التعليمية.

وحسب الوكالة ، تتواجد القوات الإسرائيلية بشكل يومي في محيط المدرسة، حيث يمارسون استفزازات بحق الطلبة أثناء دخولهم وخروجهم منها.