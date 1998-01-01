رونالدو يرفض انضمام صلاح للريال

سما / وكالات /

رفض الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو مقترحات فريقه في التعاقد مع عدد من النجوم، أبرزهم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

ووفقا لموقع "دون بالون" الإسباني، فإن المهاجم البرتغالي يدرك أن إدارة النادي الملكي تريد التعاقد مع بديل مناسب للويلزي جاريث بيل، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة، أمام الغريم التقليدي برشلونة بثلاثية نظيفة، السبت الماضي، في المرحلة الـ17 من الليغا.

وذكر الموقع الإسباني أن رونالدو طلب من إدارة ناديه ضم مواطنه جونزالو جيديس، لاعب فالنسيا، الذي يعتبره بديلا مثاليا لبيل، خاصة أنه لاعب صغير في السن، ولن يكلف إدارة النادي الملكي الكثير من الأموال.

ولفت الموقع الإسباني إلى أن رونالدو يفضل مواطنه على النجم المصري صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، وكذلك الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية، قد أشارت في وقت سابق، إلى رغبة صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد، واللعب بجانب رونالدو.