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خدمات الطفولة ومؤسسة تامر ينفذان يوماً ترفيهياً للأطفال بروضة العودة

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، مساءأمس حفلاً ترفيهياً للأطفال في روضة العودة بحي الدرج شرق مدينة غزة. 

وقالت مديرة العلاقات العامة أ. وسام المدهون، أن ” الحفل يهدف إلى ترفيه الأطفال ورسم البسمة على وجوههم بالإضافة إلى التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، والعمل على دمجهم وزيادة مشاركتهم المجتمعية والعائلية, وخلق أجواء نفسية ملائمة للمساعدة في الحد من الضغوطات النفسية والإجتماعية.

وأضافت المدهون، بأن ” الجمعية تعطي البرامج والأنشطة الترويحية والتعليمية والاجتماعية الخاصة برعاية الأطفال الفقراء والأيتام والمعاقين أهمية قصوى وتهتم كثيراً بتنشئتهم وغرس قيم دينية وثوابت اجتماعية تسهم بصورة ايجابية في بناء شخصية الطفل ودعمه معنوياً ليصبح شخصاً فاعلاً في المجتمع .

بدورها أشارت منسقة فريق مركز العائلة لمؤسسة تامر أمل حلس، إلى أن الحفل شمل العديد من الفقرات الشيقة من المسابقات والألعاب الترفيهبة والأناشيد وإلقاء والشعر من بعض الأطفال والمسرح الهادف.

#خدمات الطفولة #تامر

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