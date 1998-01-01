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احالة " الأمير علي" شقيق الملك عبدالله على التقاعد من الجيش الأردني

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احالة " الأمير علي" شقيق الملك عبدالله على التقاعد من الجيش الأردني



عمان / وكالات /

 وجه الامير علي بن الحسين ، شقيق الملك عبدالله، تحية احترام واجلال الى القوات المسلحة الاردنية - الجيش العربي، وذلك بعد احالته الى التقاعد.

وكتب الامير عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر رسالة قال فيها: "اليوم وبعد خدمة تشرفت بها امتدت 23 عاما تم ابلاغي بإحالتي على التقاعد في هذا الصرح الهاشمي الذي اعتبره مدرستي وبيتي وانتم اهلي، هذا الدرع المنيع والحجر الأساس لوطننا المجيد".

ثلاثة وعشرون عاما خدمت بها معكم والى جانبكم في معظم الفروع والفرق، وأذكر من خدمتي على الأخص القوات الخاصة التي تمرست بها الى شاءت الأقدار ان ينتقل والدنا الحسين بن طلال طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جنانه، الى رحمة الله وهو الذي اسس لجيشنا وعروبته.

والأمير علي هو الابن الثالث للعاهل الراحل الملك حسين، وكان قد عُين  قائدًا لمجموعة الأمن الخاص للملك في الحرس الملكي عام 1999، وخدم في هذا المنصب حتى 28 كانون الثاني 2008 ، إلى أن أناط به العاهل الأردني عبداالله الثاني مهمة تأسيس وإدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ويحمل الأمير علي بن الحسين رتبة لواء في القوات المسلحة الأردنية.

وبرز اسم الأمير علي على الساحة الرياضية الدولية العام الماضي عندما ترشح لرئاسة الفيفا.

وأصبح الأمير علي في عام 1999، وهو في سن الـ23، رئيس اتحاد كرة القدم في الأردن.

وبعد عام من هذا التاريخ، أسس اتحاد كرة القدم لغرب آسيا، وفي يناير عام 2011، أصبح الأمير علي نائب رئيس الفيفا عن آسيا.

ولوحظ، ان أغلب المواقع الإخبارية الأردينة قامت بحذف الخبر بعد ساعات من نشره.

#الأمير علي #التقاعد #الجيش

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