الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل بالخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، الليلة الماضية، مواطنين اثنين، وفتشت عدة منازل، واستدعت آخرين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رامي محمد الحدوش، من بلدة صوريف شمال الخليل، وبشار سامي الجعبري (29عاما) من مدينة الخليل، بعد دهم منزليهما.

وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر، وحارة أبو هاشم، والظهر المجاورة لمستوطنة "كرمي تسور" جنوب البلدة، وفتشت منازل كل من: احمد خليل أبو هاشم، وعايش خليل أبو مارية، وجمال محمود علقم، وجهاد علي صبارنة، ومحمد محمود أبو مارية، وصادروا صور شهداء، وأعلاما فلسطينية.

كما سلمت تلك القوات أربعة أسرى محررين بلاغات، لمراجعة مخابراتها في معسكر عصيون الاحتلالي شمال البلدة، وهم: محمد عايش أبو مارية (19عاما)، ومعتصم جمال محمود علقم (18عاما)، وعلاء جهاد صبارنة( 17عاما)، وخالد محمد أبو مارية(21عاما).