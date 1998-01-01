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مصادر اسرائيلية : ترامب يستعد لإجراءات قاسية ضد عباس والسلطة

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر اسرائيلية : ترامب يستعد لإجراءات قاسية ضد عباس والسلطة



القدس المحتلة/سما/

كشفت القناة "12" العبرية، عن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لـ"تدفيع الفلسطينيين ثمنا باهظا" جراء تجميد رئيس السلطة محمود عباس للعملية السلمية.

ووفق القناة العبرية، فإنه وبعد أن أعلن "عباس" تجميد العملية السياسية، وذلك ردا على اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، اعتبر الأخير ذلك تحديا له وبدأ بالاستعداد بإجراءات عقابية للسلطة.

وقالت القناة العبرية: "في القدس يقدرون أنه طالما ان أبو مازن يرفض النزول من الشجرة، فإن إدارة ترامب سوف تجني منه الثمن عن ذلك، الحكومة تأمل بالحصول على خطوات إضافية من الإدارة الأمريكية لصالح إسرائيل".

ونقلت القناة العبرية عن الوزير الإسرائيلي "إسرائيل كاتس"، قوله إنه تحدث مع نشطاء من الليكود وقال لهم إنه حسب تقديراته من الممكن الطلب من الأمريكيين ان يؤيدون قانون "القدس الكبرى"، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية وحتى يمكن الاعتراف بـ"إسرائيل كدولة يهودية".

#عباس #ترامب #السلطة الفلسطينية #القدس المحتلة

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