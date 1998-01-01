شيرين رضا تسخر من المؤذنين.. وأحلام ترد بهجوم لاذع (شاهد)

القاهرة / وكالات /

سخرت الفنانة المصرية، شيرين رضا، من أصوات بعض المؤذنين، خلال لقاء تلفزيوني.

رضا، وفي مقابلة مع قناة "on" المصرية، وصفت أصوات بعض المؤذنين بـ"الجعير والزعيق"، قائلة إنهم يتسببون بالفزع للأطفال.

وطالبت رضا بتوحيد الآذان في جميع مناطق مصر؛ للقضاء على الفوضى، متهمة بعض المؤذنين بتنفير الناس من الدين؛ بسبب صوتهم المزعج.

بدورها، سارعت المطربة الإماراتية "أحلام" الشامسي للرد على شيرين رضا بهجوم لاذع.

وقالت في تعليقات عبر "انستغرام": "زين سوا فيج عمرو دياب لما شاتك، حسبي الله عليك وايد"، في إشارة إلى طلاق شيرين رضا من عمرو دياب قبل سنوات.

وتابعت أحلام: "امسكوني ودّي أنتفها".

وأضافت: "لو سمحتوا، الأستاذة الفاشلة تبي صوت موسيقي هادية، عشان ما حد يزعجها طال عمرها، بس نبي نعرف إيش نوع الموسيقي شرقي ولا غربي".