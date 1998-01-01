جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السودان يمنح جزيرة سواكن بالبحر الأحمر لتركيا

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السودان يمنح جزيرة سواكن بالبحر الأحمر لتركيا



انقرة / وكالات /

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في الخرطوم أن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.

وميناء سواكن هو الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.

واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.

وقال إردوغان، وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الإفريقية "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها الي أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم".

وأضاف أن "هناك ملحقا لن اتحدث عنه الآن"
 

وزار إردوغان برفقة نظيره السوداني عمر البشير سواكن، حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" مشروعا لترميم الآثار العثمانية، وتفقد الرئيسان خلالها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.

ووقع رجال أعمال أتراك وسودانيين تسعة اتفاقيات لإقامة مشاريع زراعية وصناعية، تشمل إنشاء مسالخ لتصدير اللحوم ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات التجميل، إضافة الى بناء مطار في العاصمة السودانية الخرطوم.

وبذلك، ارتفعت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي إلى 21 اتفاقية، بعد أن وقع الجانبان 12 اتفاقية خلال اليوم الأول لزيارة إردوغان، على رأسها إنشاء مجلس للتعاون الإستراتيجي.

وقال إردوغان "الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة (في السعودية) سيأتون إلى سواكن ومنها يذهبون إلى العمرة في سياحة مبرمجة".

وأشار أيضا إلى توقيع اتفاقية للصناعات الدفاعية دون أن يقدم أية تفاصيل حولها.

وبلغت قيمة جملة الاتفاقيات التسعة 650 مليون دولار.

وقال البشير خلال الملتقى الاقتصادي "نريد رفع الاستثمارات التركية إلى عشرة مليارات دولار في فترة وجيزة".

#السودان #جزيرة #تركيا

أخبار ذات صلة

الرياض:إنقاذ طاقم طائرة حربية سعودية بعد سقوطها بالبحر الأحمر

أرشيفية

الأردن يطرح مناقصة لحفر قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت

مقاتلو داعش

‘داعش’ تتوعّد بالتمدّد الى ‘جزيرة العرب’ قريباً

قتلى ومفقودون في زلزال عنيف ضرب جزيرة سومطرة الأندونسية

صحف سعودية في اعنف هجوم : قطر “بئر الخيانة”.. أصبحت جزيرة معزولة

أردوغان: إطاحة حكومة الاسد ووحدة أراضي سوريا ستبقى أولية لتركيا

الأكثر قراءة اليوم

السنوار يوضح تفاصيل تواصل الجنرال سليماني مع قادة القسام و سرايا القدس

صحيفة : واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيجاد بديل عن الرئيس عباس

لم يتبق منها سوى خمسة بالمئة..صحيفة: السنوار طالب انقاذ المصالحة بسبب تعنت الرئيس

في أجواء حرب حقيقية.. شاهد ملك الأردن يشارك في مناورة عسكرية بالذخيرة الحية

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

حفيظ دراجي ممتدحاً “عهد”: طفلة بألف رجل في زمن الخذلان.. يجب أن نخجل من أنفسنا”

غرام وانتقام: سيدة أعمال إسرائيليّة وقعت في غرامٍ نادلٍ أردنيّ

الأخبار الرئيسية

هنية والسنوار - ارشيف

هنية : متمسكون بانجاز المصالحة واي تباطؤ فيها سيكون له نتائج وخيمة على القضية الوطنية

العاروري والاحمد - ارشيف

مصادر فلسطينية : القاهرة تستأنف جهودها لإنقاذ المصالحة وسط خلافات فتح وحماس

عباس ترامب نتنياهو - ارشيف

مصادر إسرائيليّة وفلسطينيّة :السعوديّة أبلغت عباس بأنّه سيضطر للاستقالة وواشنطن تطرح بديلا عنه

الرجوب

الرجوب: لنحل موضوع السلاح مع حماس معاً وهناك أطراف عربية اعترضت على ذهابنا لتركيا

القدوة- ارشيف

القدوة: حماس أبلغت القيادة السياسية استعدادها وضع سلاح القسام بامرتها

الاتصالات الفلسطينية