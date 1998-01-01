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الأردن: "قرار غواتيمالا حول القدس عبثي مستفز"

الثلاثاء 26 ديسمبر 2017 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: "قرار غواتيمالا حول القدس عبثي مستفز"



عمان/سما/

وصف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قرار غواتيمالا نقل سفارتها لدى لإسرائيل إلى القدس المحتلة بـ"الفعل العبثي المستفز".

وأكد الوزير الأردني على رفض بلاده لقرار حكومة غواتيمالا في تغريدة له على تويتر، مشيرا إلى أنه خرق لقرارات الشرعية الدولية، والقرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف الصفدي: "القرار باطل لا أثر قانونيا له.. والقدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية التي يشكل قيامها على خطوط الرابع من حزيران 1967 شرط تحقيق السلام الإقليمي.

وكان رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، أعلن الأحد عن قراره نقل سفارة بلاده إلى القدس، وكتب على صفحته في فيسبوك بعد إجرائه مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "أحد المواضيع الأكثر أهمية كان عودة سفارة غواتيمالا إلى القدس" من تل أبيب حيث هي موجودة اليوم.

وأضاف:" لهذا السبب أنا أعلمكم بأني أعطيت تعليمات إلى وزارة الخارجية لتبدأ التنسيق الخاص اللازم لتحقيق ذلك".

وردت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان على قرار غواتيمالا جاء فيه: "هذا العمل المخزي والمخالف للقانون، يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة، بما في ذلك أولئك الذين أعلنوا بالإجماع وبشكل لا لبس فيه، رفضهم لكافة المحاولات التي تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، أو نقل السفارات إليها".

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار غواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس بالمهم مؤكدا أن آخرين سيحذون حذوها، وقال إن القدس كعاصمة لإسرائيل ستكون ملاذا للأقلية المسيحية.

#الاردن #عاصمة #القدس

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