جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصليب الأحمر يندد بإسرائيل بعد إهانة عضو كنيست لأمهات أسرى فلسطينيين

الإثنين 25 ديسمبر 2017 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر يندد بإسرائيل بعد إهانة عضو كنيست لأمهات أسرى فلسطينيين



القدس المحتلة/سما/

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه يجب على إسرائيل ضمان سلامة وكرامة الأسر الفلسطينية التي تزور الأسرى، وذلك عقب نشر فيديو لعضو يميني في الكنيست وهو يوجه إهانات لأهالي الأسرى.

وقال بيان للجنة إنها "تأخذ على محمل الجد ما حدث اليوم.. إن لدى عائلات (الأسرى) الحق في الزيارة بطريقة كريمة.. إن من مسؤولية السلطات المختصة التأكد من أن الزيارات تتم بسلام ودون تدخل".

تجدر الإشارة إلى أن أورن حزان، عضو الكنيست المقرب من نتنياهو، كان قد هاجم أمهات أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، بعد أن اعترض حافلة تقل الأهالي كانت في طريقها إلى سجن "نفحة".

وتهجم حزان على أمهات الأسرى، قائلا لإحدى أمهات الأسرى: "إن ابنك كلب ولن تستطيعي زيارته ثانية إلا من تحت الأرض".

#حزان #الصليب الاحمر #الاسرى

أخبار ذات صلة

أحمد سعدات من الاسر يطالب بمحاسبة الصليب الأحمر

الصليب الأحمر الدولي يحذر من انهيار شامل في قطاع غزة

جليلة دحلان ومدير الصليب الاحمر بغزة

غزة: جليلة دحلان تبحث مع الصليب الأحمر مصير سفينة فلسطينية مفقودة

الصليب الأحمر" يغلق مكتبه في رام الله بسبب تهديدات امنية

رئيس الصليب الاحمر مع السنوار

بماذا رد السنوار على طلب رئيس الصليب الأحمر زيارة الجنود الاسرى لدى المقاومة بغزة ؟

الصليب الأحمر يحذر : استمرار أزمة الكهرباء يعرض النظام الصحي بغزة للانهيار

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: حفل مختلط على شاطئ سعودي بترخيص رسمي يشعل غضب سعوديين

2018 في نبوءات العرافة البلغارية فانغا!

صحيفة عبرية :دول عربية تقول ان " أبو مازن ورطنا مع إدارة الرئيس ترامب "

الأحمد: لا حل للسلطة وأميركا تمارس ضغوطاً علينا منها وقف المساعدات وقطع الاتصالات

كيف تنظف رئتيك من النيكوتين؟

لم يتبق منها سوى خمسة بالمئة..صحيفة: السنوار طالب انقاذ المصالحة بسبب تعنت الرئيس

كم تبلغ ثروة الفنانة صباح؟

الأخبار الرئيسية

حزان - ارشيف

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

عباس- ارشيف

صحيفة : واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيجاد بديل عن الرئيس عباس

السنوار - ارشيف

السنوار يوضح تفاصيل تواصل الجنرال سليماني مع قادة القسام و سرايا القدس

ترامب وبن سلمان - ارشيف

تقدير إسرائيلي:السعودية ستعرض على الفلسطينيين "تسوية مؤقتة"

عضو كنيست

فيديو: عضو كنيست يهاجم والدة اسير من غزة بألفاظ غير لائقة و هكذا ردت عليه

الاتصالات الفلسطينية