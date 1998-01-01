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دحلان: تهجم "حزان" على أمهاتنا هو اعتداء جديد على "مقدس فلسطيني"

الإثنين 25 ديسمبر 2017 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
دحلان: تهجم "حزان" على أمهاتنا هو اعتداء جديد على "مقدس فلسطيني"



القدس المحتلة/سما/

 قال القيادي والنائب محمد دحلان، اليوم الاثنين ، ان  إعتداء المجرم الوقح آرون حزان عضو الكنيست الإسرائيلي على أخواتنا أمهات أسرانا الأبطال هو اعتداء جديد على مقدس فلسطيني .

وأضاف القيادي في تصريح صحفي ان المرأة الفلسطينية المناضلة في تراثنا الوطني و الإجتماعي بمصاف مقدساتنا الروحية و الوطنية ، و إن كانت منظمة دولية محترمة مثل الصليب الأحمر عجزت عن ردع هذا المجرم وهو يرتكب فعلته بحماية الشرطة الإسرائيلية ، فلا يجوز لها أن تعجز عن محاسبته فورا و وفقا للقانون الدولي .

وتابع دحلان، و بجميع الأحوال سواء فعلت المنظمة الدولية أو تواطأت و لم تفعل ، فإن مسؤولية الرد الأساسية تقع على عاتق مؤسساتنا الوطنية ، و عليها أن تنتفض بكل الوسائل ، لمحاسبة هذا المجرم ، و ردع كل من تسول نفسه التعرض لأمهاتنا و أخواتنا مستقبلا.

وكان المتطرف "أورن حزان" اقتحم اليوم حافلة أهالي أسرى غزة الذين كانوا في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجن "ريمون" بصحراء النقب جنوبي فلسطين المحتلة، وتهجم عليهم وأبنائهم لفظيًا.

#دحلان #الاسرى #حزان

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