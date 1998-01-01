حفيظ دراجي ممتدحاً “عهد”: طفلة بألف رجل في زمن الخذلان.. يجب أن نخجل من أنفسنا”

القدس المحتلة / سما /

عتبر المعلّق الرياضيّ الجزائريّ الشهير، حفيظ دراجي، أن الطفلة الفلسطينية الأسيرة في سجون الإحتلال الإسرائيلي، عهد التميمي، أصبحت أيقونة لكفاح الشعب الفلسطيني.

وأكّد “دراجي”، أن الشعب الفلسطينيّ سينتصر دون شكّ ما دام ينجب الثوار والأحرار من أمثال عهد التميمي.

وقال “دراجي” في تغريدةٍ نشرها على حسابه الرسميّ في “تويتر”: “لن يخسر الشعب قضيته مادام ينجب أمثال عهد التميمي.. “عهد التميمي”.. طفلة فلسطينية بألف امرأة.. بل طفلة فلسطينية بألف رجل.. هي الأن في سجون إسرائيل بسبب صفعها لأحد جنود الاحتلال وبسبب سجلها الناصع مع مقاومة الاحتلال..”.

وأضاف: “في زمن أشباه الرجال وزمن الجبن والخذلان، صارت الطفلة “عهد” أيقونة ورمزا لكفاح شعب سينتصر دون شك مادام ينجب الثوار والأحرار..”.

وختم تغريدته بالقول: “الفلسطينيون يفخرون بها اليوم وبأطفالهم “الرجال”.. ويجب ان نخجل نحن من أنفسنا ومن مواقفنا المخزية..”.