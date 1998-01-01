جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صحيفة : واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيجاد بديل عن الرئيس عباس

الإثنين 25 ديسمبر 2017 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة : واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيجاد بديل عن الرئيس عباس



وكالات

كشفت صحيفة الخليج أون لاين إن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لخلاياها في المنطقة بالتحرك لإيجاد البديل الفلسطيني عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في السلطة قولها "أصبح هذا الملف "بديل عباس" بالنسبة لترامب أولوية كبرى قبل إطلاق أي عملية سياسية تتعلق بإيجاد حلول للصراع، وإحياء مشروع التسوية بعيدا عن عباس".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال في تصريح لصحيفة الغد الأردنية إن "الإدارة الأمريكية تتوجه لاتخاذ سلسلة من الخطوات للضغط على السلطة، ومنها وقف المساعدات وقطع الاتصالات والعلاقات بين الجانبين".

#عباس #واشنطن #استقالة

أخبار ذات صلة

ماجد فرج

﻿فرج على رأس وفد فلسطيني إلى واشنطن قبل رد الرئيس عباس

وفد فلسطيني يتوجه إلى واشنطن اليوم تمهيداً لزيارة الرئيس عباس

محمد بن سلمان والرئيس عباس

صحيفة: الرئيس عباس رفض طلب السعودية بإقحام المخيمات ضد حزب الله

الرئيس عباس وترامب

الرئيس عباس: جئت الى واشنطن بمشروع سلام مكتوب تم التوافق عليه عربيا

مجدلاني - ارشيف

مجدلاني : الرئيس عباس يبلغ واشنطن بشروطه قبل العودة للمفاوضات مع اسرائيل

عباس- ارشيف

صحيفة: الرئيس عباس تلقى دعماً سياسياً كاملاً من السعودية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: حفل مختلط على شاطئ سعودي بترخيص رسمي يشعل غضب سعوديين

2018 في نبوءات العرافة البلغارية فانغا!

صحيفة عبرية :دول عربية تقول ان " أبو مازن ورطنا مع إدارة الرئيس ترامب "

الأحمد: لا حل للسلطة وأميركا تمارس ضغوطاً علينا منها وقف المساعدات وقطع الاتصالات

كيف تنظف رئتيك من النيكوتين؟

لم يتبق منها سوى خمسة بالمئة..صحيفة: السنوار طالب انقاذ المصالحة بسبب تعنت الرئيس

كم تبلغ ثروة الفنانة صباح؟

الأخبار الرئيسية

حزان - ارشيف

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

السنوار - ارشيف

السنوار يوضح تفاصيل تواصل الجنرال سليماني مع قادة القسام و سرايا القدس

ترامب وبن سلمان - ارشيف

تقدير إسرائيلي:السعودية ستعرض على الفلسطينيين "تسوية مؤقتة"

عضو كنيست

فيديو: عضو كنيست يهاجم والدة اسير من غزة بألفاظ غير لائقة و هكذا ردت عليه

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا حل للسلطة وأميركا تمارس ضغوطاً علينا منها وقف المساعدات وقطع الاتصالات

الاتصالات الفلسطينية