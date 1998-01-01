صحيفة : واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيجاد بديل عن الرئيس عباس

وكالات

كشفت صحيفة الخليج أون لاين إن الإدارة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لخلاياها في المنطقة بالتحرك لإيجاد البديل الفلسطيني عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في السلطة قولها "أصبح هذا الملف "بديل عباس" بالنسبة لترامب أولوية كبرى قبل إطلاق أي عملية سياسية تتعلق بإيجاد حلول للصراع، وإحياء مشروع التسوية بعيدا عن عباس".

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال في تصريح لصحيفة الغد الأردنية إن "الإدارة الأمريكية تتوجه لاتخاذ سلسلة من الخطوات للضغط على السلطة، ومنها وقف المساعدات وقطع الاتصالات والعلاقات بين الجانبين".