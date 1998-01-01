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رومانيا تتراجع عن موقفها من نقل السفارة إلى القدس المحتلة

الإثنين 25 ديسمبر 2017 07:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
رومانيا تتراجع عن موقفها من نقل السفارة إلى القدس المحتلة



رام الله/سما/

اكدت وزارة الخارجية الرومانية، على التزام رومانيا الثابت بجهود المجتمع الدولي للمساهمة في حل دائم وعادل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يلبي مصالح الطرفين، ويضمن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وطالبت بضرورة العمل على استئناف عملية السلام بين الجانبين.

ودعت إلى ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"، من أجل احلال السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، الأمر الذي مثَّل تراجع حاد في موقفها الرامي إلى نقل السفارة من تل ابيب إلى القدس الشرقية، والذي أعلنه سلفًا رئيس مجلس نوابها.

يذكر انه سبق  وأعلن رئيس مجلس النواب الروماني ليفيو دراغنا أن على بلاده أن تنظر بجدية لنقل سفارتها في اسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وأضاف،" يجب أن تأخذ الولايات المتحدة، مثالا، وتحرك سفارتها في إسرائيل.

وتأتي تصريحات دراغنا بعد ساعات قليلة من تصويت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة ضد قرار دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، فيما امتنعت رومانيا عن التصويت.

#القدس #رومانيا #عاصمة

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