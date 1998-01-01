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لم يتبق منها سوى خمسة بالمئة..صحيفة: السنوار طالب انقاذ المصالحة بسبب تعنت الرئيس

الإثنين 25 ديسمبر 2017 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لم يتبق منها سوى خمسة بالمئة..صحيفة: السنوار طالب انقاذ المصالحة بسبب تعنت الرئيس



الحياة اللندنية

نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، عن مصادر عدة التقت رئيس "حركة حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار خلال الأيام الثلاثة الماضية، إن الأخير طالب كل الجهات "بإنقاذ المصالحة من الانهيار بسبب تعنت الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورفضه التزام استحقاقات المصالحة، ورفع العقوبات عن القطاع، أو دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة".

واشارت  الى أن "السنوار أبلغ قادة الفصائل وشخصيات عامة ومجتمعية بأنه لم يتبق من المصالحة سوى خمسة في المئة فقط".

ونقلت عن السنوار قوله إن "الوفد المصري لم يتواصل مع حماس منذ مطلع الشهر الحالي سوى من خلال رسائل نصية قصيرة وعلى فترات متباعدة نسبياً، وإن رئيس الحكومة رامي الحمدالله وعضو اللجنة المركزية لـ"حركة فتح"، مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، لم يتواصلا مع الحركة منذ أن غادرا القطاع بعد زيارة استغرقت ساعات قليلة".

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