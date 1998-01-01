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المالكي: نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس عمل مخزٍ

الإثنين 25 ديسمبر 2017 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: نقل سفارة غواتيمالا إلى القدس عمل مخزٍ



رام الله/سما/

 وصف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قرار الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس، بنقل سفارة بلاده من تل ابيب الى القدس بالعمل المخزي.

وأكد المالكي ان هذا العمل المخزي، والمخالف للقانون، يتستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة، بما في ذلك اولئك الذين أعلنوا بالإجماع، وبشكل لا لبس فيه، رفضهم لكافة المحاولات التي تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، أو نقل السفارات إليها. وأشار الى دعوة البابا العاجلة إلى الامتناع عن اتخاذ أية تدابير أحادية الجانب تمس الوضع التاريخي للقدس.

وقال: إنها خطوة تجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده الى الجانب الخاطئ من التاريخ، وفي مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، بما فيها القرار الأخير ( دإط - 10/19).

وأشار المالكي الى ان هذا الإعلان يزدري ويتجاهل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات والمجموعات الدولية والتي تعتبر غواتيمالا جزءا منها، بما في ذلك حركة عدم الانحياز.

#سفارة #القدس #تل ابيب

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