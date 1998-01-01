حماس: ما فعله عضو الكنيست "ارون حزان" أقل ما يقال عنه أنه" بلطجة "

اكد الناطق الرسمي لحركة حماس، حازم قاسم ، ان ما فعله عضو الكنيست "ارون حزان" أقل ما يقال عنه أنه بلطجة وسلوك ينتمي الهجمية في احط صورها .

وأضاف قاسم "إن اعتداء عضو كنيست ضد أهالي الأسرى هي تعبير عن انحطاط سلوك الاحتلال وقيادته ومدى السادية في تصرفات قادة الاحتلال

وشدد على ان هذه المسلكيات لن تكسر عزيمة الأسرى ولا قدرتهم على الصمود أو استمرار الأمل بالحرية .

وطالب قاسم الجهات الحقوقية الدولية بإدانة هذا الفعل الهمجي واتخاذ خطوات عملية لمعاقبة " حزان " الذي اعترض أمهات الاسرى واعتدى عليهم بالشتم والاهانة.