فتحي حماد: المقاومة متمسكة بالتحضير الآن لصفقة "وفاء الأحرار 2"

غزة/سما/

اكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" فتحي حماد "نذكر المجرم "حزان" بأننا طبقنا قيمنا الإسلامية على الجنود الأسرى لدى المقاومة وعليه أن يسأل جلعاد شاليط عن ذلك، مشددًا على أن المقاومة متمسك بالتحضير الآن لصفقة "وفاء الأحرار 2".

وشجب حماد خلال مؤتمر صحفي لاستقبال حافلة أهالي الأسرى التي اعترضها عضو كنيست الاحتلال "حزان"، عن الشجب والتنديد لتهجم حزان على أهالي الأسرى وإيذائهم نفسياَ ولفظياَ.

وأشار إلى، أنّنا "نستقبل باسم الشعب الفلسطيني وفصائله ذوي الأسرى الأبطال ونؤكد على رفض هذا التهجم من حزان المجرم ونحن لن نذل وكرامتنا لن تداس"، مشدداً على أن "ما جرى دليلًا على أن الإسرائيليين ليسوا حضاريين بل هم مجموعة من الهمج والحثالة".

و خاطب حماد "حزان"، "لن تمس كرامتنا وكرامة الأسرى فوق كل اعتبار ونتوعد بأن تدفع ثمن التهجم على أهالي الأسرى الأبطال".