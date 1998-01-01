جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتحي حماد: المقاومة متمسكة بالتحضير الآن لصفقة "وفاء الأحرار 2"

الإثنين 25 ديسمبر 2017 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتحي حماد: المقاومة متمسكة بالتحضير الآن لصفقة "وفاء الأحرار 2"



غزة/سما/

 اكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" فتحي حماد "نذكر المجرم "حزان" بأننا طبقنا قيمنا الإسلامية على الجنود الأسرى لدى المقاومة وعليه أن يسأل جلعاد شاليط عن ذلك، مشددًا على أن المقاومة متمسك بالتحضير الآن لصفقة "وفاء الأحرار 2".

وشجب حماد خلال مؤتمر صحفي لاستقبال حافلة أهالي الأسرى التي اعترضها عضو كنيست الاحتلال "حزان"، عن الشجب والتنديد لتهجم حزان على أهالي الأسرى وإيذائهم نفسياَ ولفظياَ.
وأشار إلى، أنّنا "نستقبل باسم الشعب الفلسطيني وفصائله ذوي الأسرى الأبطال ونؤكد على رفض هذا التهجم من حزان المجرم ونحن لن نذل وكرامتنا لن تداس"، مشدداً على أن "ما جرى دليلًا على أن الإسرائيليين ليسوا حضاريين بل هم مجموعة من الهمج والحثالة".

و خاطب حماد "حزان"، "لن تمس كرامتنا وكرامة الأسرى فوق كل اعتبار ونتوعد بأن تدفع ثمن التهجم على أهالي الأسرى الأبطال".

#حماد #اسرى #صفقة

أخبار ذات صلة

رون لاودر

صحيفة : "رون لاودر " "رجل عباس في واشنطن " و وسيطه مع ترامب يعد لصفقة تاريخية

حماد: الانفجار قادم اذا لم يرفع الحصار عن غزة

فتحي حماد: الانفجار قادم اذا لم يرفع الحصار عن غزة

حماس: مستعدون لصفقة تبادل الأسرى شرط الاستجابة لشروط المقاومة

شهداء نفق سرايا القدس

جيش الاحتلال يعلن إخراج جثامين "شهداء نفق سرايا القدس " وهم الآن بحوزته

فتحي حماد

حماد يحذر من الانفجار أو رفع الحصار و المقاومة لن تبقى مستسلمة للأزمات المفروضة على القطاع

فتحي الرازم مع الراحل ياسر عرفات

وفاة المناضل و الصندوق الأسود للشهيد ياسر عرفات "فتحي الرازم

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

فيديو: حفل مختلط على شاطئ سعودي بترخيص رسمي يشعل غضب سعوديين

مسؤولة مصرية : واشنطن بدأت بمعاقبة القاهرة على نصرتها للقدس

صحيفة عبرية :دول عربية تقول ان " أبو مازن ورطنا مع إدارة الرئيس ترامب "

2018 في نبوءات العرافة البلغارية فانغا!

الأحمد: لا حل للسلطة وأميركا تمارس ضغوطاً علينا منها وقف المساعدات وقطع الاتصالات

كيف تنظف رئتيك من النيكوتين؟

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

صحيفة : واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيجاد بديل عن الرئيس عباس

السنوار - ارشيف

السنوار يوضح تفاصيل تواصل الجنرال سليماني مع قادة القسام و سرايا القدس

ترامب وبن سلمان - ارشيف

تقدير إسرائيلي:السعودية ستعرض على الفلسطينيين "تسوية مؤقتة"

عضو كنيست

فيديو: عضو كنيست يهاجم والدة اسير من غزة بألفاظ غير لائقة و هكذا ردت عليه

السنوار - ارشيف

مُستشرق إسرائيلي يزعم: السنوار أوقف الصواريخ لأنّه يُعّد الحركة للمواجهة الكبرى مع الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية