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قيادي فتحاوي يشن هجوما لاذعا على "حزان" : اسرانا نسور وانتم الحشرات

الإثنين 25 ديسمبر 2017 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي فتحاوي يشن هجوما لاذعا على "حزان" : اسرانا نسور وانتم الحشرات



رام الله / سما /

عقب عضو المجلس الثوري لحركة فتح محمد اللحام  على اقتحام عضو الكنيست المتطرف حزان حافلة اهالي اسرى غزة، وشتم الاسرى وترويع الاهالي، "ان أسرانا نسور اما انت يا حزان وما تمثل فستغضب منا الحشرات ان شبهناها بوجهك القذر لأنك لا ترتقي لمستوى صراصير الحمامات".

وقال اللحام  على صفحته على "فيسبوك"انت بائس حين تحاول ان تتعملق على امرأة فلسطينية صفعت طفلتها جيشك المهزوم بالقرب من ثائر حمّاد الذي جعل امثالك يتجندلون زاحفين راكعين.

واضاف: اذا كان لديك اي رجولة اذهب لمركبة في قطاع غزة أو تعال لمخيم الدهيشة أو نابلس أو الخليل وحينها من المؤكد انك لن تكون لا تحت الارض ولا فوقها أيها الصرصور المخزي، مضيفا لن نعطيك قيمة بالتحدي ان تأتي إلينا لأنك اصغر من ان نراك ولكن ان قدمت هنا فستحملك أقدامك للمرة الاخيرة".

#هجوم #حزان #فتح #اسرى

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