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المنامة :أحكام بالإعدام على 6 بحرينيين

الإثنين 25 ديسمبر 2017 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنامة :أحكام بالإعدام على 6 بحرينيين



المنامة/ وكالات /

حكمت المحكمة العسكرية الكبرى في المنامة، اليوم الإثنين، على ستة بحرينيين بالإعدام بعد إدانتهم بـ"الشروع في اغتيال قائد الجيش" و"جرائم إرهابية أخرى"، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين. وذكر مصدر قضائي أن جميع المحكومين من الشيعة.

وقالت الوكالة إن "المحكمة العسكرية الكبرى، أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية".

وأضافت: "البحرينيين الستة حكم عليهم بالإعدام وكذلك بالسجن 15 عاما واسقاط الجنسية البحرينية عنهم".

وحكم على سبعة بحرينيين آخرين في إطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية ايضا. وبرأت المحكمة خمسة آخرين.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن هذه القضية المرتبطة بمحاولة اغتيال قائد الجيش الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة الذي ينتمي إلى العائلة الحاكمة.

وقالت الوكالة إن 18 شخصا يحاكمون في إطار هذه القضية، بينهم عشرة حضروا إلى المحكمة وثمانية "هاربين داخل البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق". 

وقالت الوكالة إنه "يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا، كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون.

وأحيل عشرات المعارضين البحرينيين على القضاء وصدرت عليهم أحكام قاسية بالسجن لدعوتهم إلى إسقاط الحكومة.

وفي أغلب الأحيان أرفقت الأحكام بإسقاط الجنسية عن المدانين.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011، في خضم أحداث الربيع العربي، وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات.

#البحرين #محاكمالت #اعدام

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