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كيف تنظف رئتيك من النيكوتين؟

الإثنين 25 ديسمبر 2017 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تنظف رئتيك من النيكوتين؟



وكالات -

اختبر مجموعة من العلماء فعالية عدة مواد غذائية في إزالة المواد السامة من الجسم وتنظيف الرئتين من آثار التدخين.

وأجرى خبراء من جامعة جونز هوبكينز دراسة تم فيها اختيار المنتجات الغذائية الأكثر نشاطا في "جلي" الجسم البشري الذي يسبب استخدامها تسريع إزالة السموم.

ووجدوا أن تناول تفاحتين وعدة حبات من البندورة يوميا، حتى بعد عدة سنوات من التدخين، ينظف الرئتين بشكل شبه كامل من النيكوتين.

فاستخدام نظام غذائي خاص "حمية غذائية"، تتضمن تناول التفاح والبندورة يوميا، أثبت فعاليته في تنظيف الرئتين لدى المدخنين، حيث يخلص المجاري التنفسية والرئتين تدريجيا من كل آثار هذه العادة الضارة.

وأكد العلماء أن المكونات الدقيقة ومجموعة الفيتامينات الموجودة في التفاح والبندورة، تساعد في عملية ترميم الأوعية الدموية بعد تحللها في الدم، ما يؤدي إلى استعادة حيوية أداء أعضاء الجسم المختلفة.

المصدر: لايف رو

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