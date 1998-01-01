تطبيق جديد للعثور على الطبيب المناسب

وكالات / سما /

طور باحثون في دولة الإمارات تطبيقاً جديداً للهواتف الذكية لمساعدة المستخدمين في العثور على الطبيب المناسب استنادا إلى الأعراض المرضية أو الظروف الطبية، وكذلك مقدمي الرعاية الصحية ذات الصلة، بسرعة وكفاءة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويسمح تطبيق MyMedicNow للمرضى بإجراء الحجوزات في الوقت الحقيقي لدى عيادات الأطباء والمستشفيات. وقال دافال ديساي، الرئيس التنفيذي لشركة MyMedicNow والمؤسس المشارك لشركة Pulse Middle East التي تقف وراء التطبيق: “يسمح التطبيق أيضاً بالبحث عن الأطباء وفقا للأعراض والظروف الطبية وكذلك الموقع الجغرافي والمراجعات الأخرى للمرضى”.

وقال ساجد عزمي، المؤسس المشارك لشركة “Pulse Middle East”: “لدى دولة الإمارات معدل مرتفع لاستخدام الهواتف الذكية، مما يؤثر على كيفية استفادة المقيمين في الإمارات للوسائط الرقمية والتطبيقات”.

ومنذ إطلاقه في سبتمبر من هذا العام، تم تحميل التطبيق 40.000 مرة مع أكثر من 4.000 من الأطباء المدرجين بالفعل على التطبيق. وقال المؤسسون إن عدد التنزيلات في الأشهر القليلة الأولى منذ إطلاقه هو إنجاز عظيم، بحسب ما نقلت خليج تايمز.

ووفقا لدراسة حديثة، يعتبر تشجيع المستخدم على تحميل التطبيق فقط نصف المهمة، حيث يتخلى 25 في المائة من المستخدمين عن التطبيقات فورا بعد استخدامها لأول مرة، ويتوقف 77 في المائة منهم عن استخدام التطبيق في غضون 72 ساعة. واعتمادا على نطاق التطبيق، واحد فقط من بين كل أربعة تطبيقات يحافظ على اهتمام المستخدمين.

وقد بدأ الأطباء أيضا تسجيل التطبيق الذي أزال الحاجة إلى وسيط، وبات التواصل مع المرضى أكثر سهولة. وقال شوكاث علي، المدير العام والشريك في عيادة نورث ويست: “يستخدم الناس في دولة الإمارات تطبيقات الهاتف للراحة والحصول على المعلومات، لذلك من المهم أن ننضم إلى شبكة التطبيقات للوصول إلى مرضانا في أي وقت”.