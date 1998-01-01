جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

هذا ما فعلته بصديقها لتحصل على أكبر عدد من المشاهدات!

الإثنين 25 ديسمبر 2017 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذا ما فعلته بصديقها لتحصل على أكبر عدد من المشاهدات!



غرائب و عجائب

أفاد موقع "Star Tribune" الإخباري بأن محكمة في ولاية مينيسوتا الأميركية أمرت بسجن شابة قتلت صديقها لتصوير مقطع أرادت بثه على اليوتيوب.

وفي تفاصيل الحادثة قال الموقع: "وقعت الجريمة عندما أرادت الشابة الأميركية موناليزا بيريز وصديقها بيدرو رويز تصوير فيديو في غاية الخطورة لبثه على موقع يوتيوب، لجلب أكبر عدد من المشاهدات".

وقرر الشابان اختبار قدرة كتاب على صد رصاصة أُطلِقَت من مسدس عن مسافة قريبة. وعند تصوير المقطع أمسك الشاب كتاباً وقرَّبه من صدره لتطلق الفتاة عياراً نارياً من مسدس Desert Eagle باتجاهه من مسافة نصف متر، فاخترقت الرصاصة الكتاب وأردت الشاب.

وأثناء التحقيق مع الفتاة، اعترفت بمسؤوليتها عن الحادثة، لكنها أكدت في ما بعد للمحكمة أن فكرة تصوير الفيديو كانت لصديقها، لتأمر المحكمة بدورها بسجن الفتاة لمدة 6 أشهر، مع إبقائها تحت مراقبة الشرطة لمدة 10 سنوات.

#مشاهدات #جريمة

أخبار ذات صلة

غرق شاب وفتاة بالبرازيل

فيديو صادم: ملايين المشاهدات لفيديو غرق شاب وفتاة بالبرازيل

حصد ملايين المشاهدات.. فيديو: مريضة ترقص مع أطبائها قبل استئصال ثدييها

فيديو| ملايين المشاهدات لفيديو الدببة ومؤسس فيسبوك يضغط 'لايك' !

من أجل عشيقها.. لن تصدق ما فعلته أم بطفيلها

فيديو لـ«جاموسة» تقذف أسدا في الهواء لإنقاذ أخرى من أنيابه يحقق ملايين المشاهدات

لا يُصدّق .. هذا ما فعلته لدغة “عقرب” بهذا الشاب !

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

مفاجأة مدوية.. هذه تكلفة اليوم الواحد لـ"أمراء الفساد" في فندق “الريتز" دون الطعام

شاهد الفيديو: عهد التميمي في قاعة المحكمة الإسرائيلية التي رفضت الافراج عنها

مسؤولة مصرية : واشنطن بدأت بمعاقبة القاهرة على نصرتها للقدس

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

سيف الاسلام القذافي يقرر الترشح لرئاسة ليبيا

فيديو: حفل مختلط على شاطئ سعودي بترخيص رسمي يشعل غضب سعوديين

الأخبار الرئيسية

عضو كنيست

فيديو: عضو كنيست يهاجم والدة اسير من غزة بألفاظ غير لائقة و هكذا ردت عليه

السنوار - ارشيف

مُستشرق إسرائيلي يزعم: السنوار أوقف الصواريخ لأنّه يُعّد الحركة للمواجهة الكبرى مع الاحتلال

الاحمد - ارشيف

الأحمد: لا حل للسلطة وأميركا تمارس ضغوطاً علينا منها وقف المساعدات وقطع الاتصالات

ابو مازن

صحيفة عبرية :دول عربية تقول ان " أبو مازن ورطنا مع إدارة الرئيس ترامب "

الامم المتحدة

أميركا تنتقم و تقرر خفض ميزانية الأمم المتحدة بسبب موقفها من فلسطين

الاتصالات الفلسطينية