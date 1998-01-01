هنيدي يتهكم على ميسي بسبب احتفاله بالكلاسيكو

وكالات / سما /

نشر النجم محمد هنيدي صورة للاعب الشهير ليونيل ميسى لاعب برشلونة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وسخر من حركة ميسي بعد هدف أحزره في لقاء اليوم أمام ريـال مريد قائلًا: "قلودة أوى"، وذلك لقيام ميسى بأداء حركة أداها هنيدي في أحد أفلامه قبل ذلك.



وفى سياق متصل، كان فريق ريـال مدريد خسر أمام نظيره برشلونة بثلاثية نظيفة في كلاسيكو الليجا، بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني وبهذه النتيجة، يواصل برشلونة تربعه على قمة الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يتجمد رصيد ريـال مدريد عند النقطة 31 ويحتل المركز الرابع.