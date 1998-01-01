هل أحمد عز على علاقة عاطفية بمنة شلبي؟

عالم الفن

أثار الفنان أحمد عز والفنانة منة شلبي الجدل في الساعات القليلة الماضية، حيث ترددت أنباء عن ارتباط الثنائي بعلاقة عاطفية، وقد رصدت التقارير الصحافية بدء العلاقة والتقارب بين النجمين منذ أن حضرا فعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي.

ولم تستند التقارير الصحفية على ظهور الثنائي وتقاربهم سوياً في مهرجان دبي السينمائي الدولي، ولكن شوهد الثنائي أكثر من مرة في إحدى المطاعم القريبة من مسكن عز بالتجمع الخامس حيث يتردد الثنائي على هذا المكان مؤخراً بشكل شبه يومي.

فهل بدأت بين النجمين علاقة عاطفية أم أنها مجرد علاقة لا تتعدى الصداقة، وقد تزوج الفنان أحمد عز من قبل من الفنانة أنغام سراً قبل أن تكشف زينة زواجهم على أثر أزمتها معه وإثبات نسب طفليها عز الدين وزين الدين لأحمد عز.

فيما تم خطبة منة شلبي للمخرج خالد يوسف إلا أنها لم تستمر طويلاً، وتم خطبتها أيضاً للمخرج محمد العدل وتكتم الثنائي على العلاقة في بداية الأمر حتى أعلنا خطبتهم.