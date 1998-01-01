جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحية: قضية موظفي غزة لا يجوز التراخي عنها وإذا لم تحل مشكلتهم فلا يوجد حل لعمل الحكومة

الإثنين 25 ديسمبر 2017 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: قضية موظفي غزة لا يجوز التراخي عنها وإذا لم تحل مشكلتهم فلا يوجد حل لعمل الحكومة



غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية، ان قضية موظفي غزة لا يجوز التراخي أو التردد فيها أو القفز عنها، وإذا لم تحل مشكلة الموظفين فلا يوجد حل لعمل الحكومة.

واضاف الحية: " عندما التقينا برامي الحمد الله بداية الشهر الحالي، أكد لنا عدم وجود مشاكل في استلام الحكومة وعندما سألناه عند قضية الموظفين والعقوبات والكهرباء تذرع بأنه سيعود لمحمود عباس ولم يعط وعداً لا بخصوص الكهرباء أو الموظفين".

واوضح " كان المفترض أن يكون هناك عدة إجراءات بدفع راتب شهر نوفمبر، وأن يأتي فريق أمني من الضفة للتفاهم على آليات تطبيق الاتفاق بالشق الأمني، والذهاب بالخطوات المتتابعة والمتلاحقة لكن كل ذلك لم يحدث، بل تريد السلطة فقط والحكومة ما لها ولا تدفع ما عليها".

 وتابع: " كل المرونة التي قدمتها حماس في المصالحة، لم تجد حتى الآن خطوات لا مماثلة ولا بالحد الأدنى من قبل السلطة والحكومة، حتى نستطيع من خلالها الحكم بأن المصالحة تسير بخطوات جيدة.

وشدد على انه لا يوجد أي تفكير من قبل حماس للتراجع عن المصالحة، وحماس ليست نادمة على ما قدمته من مرونة تجاه المصالحة، وإنها عاقدة العزم على الاستمرار بها*

وختم القيادي في حركة حماس،  انه ما تم الوصول إليه من خطوات في ملف المصالحة يحتاج إلى إعادة تقويم من كل الأطراف، باعتبار أن السلطة والحكومة لم تلتزما بأي شيء من جانبهما في كل الاتفاقيات الموقعة*

#خليل الحية #حكومة #حماس

أخبار ذات صلة

الحية

الحية يوضح تفاصيل ملف موظفي غزة وآلية دفع رواتبهم للشهر الحالي والشهور القادمة

الصوراني : الحكومة لن تتراجع عن قرار رواتب غزة وغابت عنها المسؤولية المهنية والاخلاقية

الصوراني : الحكومة لن تتراجع عن قرار رواتب غزة وغابت عنها المسؤولية المهنية والاخلاقية

مفيد الحساينة- ارشيف

الحساينة: قرارت حاسمة ستعلن عنها الحكومة خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل

خليل الحية

الحية: لا تراجع عن إنهاء الانقسام و الدوائر الحكومية كاملة جاهزة لاستقبال الحكومة

الحية

الحية: الملف الأمني منعزل عن عمل الحكومة ويحظى بمسار خاص و"لا يمكن اللعب فيه

عزام الاحمد و وفد فتح

الأحمد: قضية المعابر حُسمت و تمكين الحكومة في القطاع النقطة الاساسية في اجتماعات اليوم

الأكثر قراءة اليوم

مقتل 5 من قطاع غزة بقصف استهدف داعش في دير الزور السورية

فيديو: حفل مختلط على شاطئ سعودي بترخيص رسمي يشعل غضب سعوديين

مسؤولة مصرية : واشنطن بدأت بمعاقبة القاهرة على نصرتها للقدس

صحيفة عبرية :دول عربية تقول ان " أبو مازن ورطنا مع إدارة الرئيس ترامب "

2018 في نبوءات العرافة البلغارية فانغا!

الأحمد: لا حل للسلطة وأميركا تمارس ضغوطاً علينا منها وقف المساعدات وقطع الاتصالات

كيف تنظف رئتيك من النيكوتين؟

الأخبار الرئيسية

عباس- ارشيف

صحيفة : واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيجاد بديل عن الرئيس عباس

السنوار - ارشيف

السنوار يوضح تفاصيل تواصل الجنرال سليماني مع قادة القسام و سرايا القدس

ترامب وبن سلمان - ارشيف

تقدير إسرائيلي:السعودية ستعرض على الفلسطينيين "تسوية مؤقتة"

عضو كنيست

فيديو: عضو كنيست يهاجم والدة اسير من غزة بألفاظ غير لائقة و هكذا ردت عليه

السنوار - ارشيف

مُستشرق إسرائيلي يزعم: السنوار أوقف الصواريخ لأنّه يُعّد الحركة للمواجهة الكبرى مع الاحتلال

الاتصالات الفلسطينية