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روسيا تخطط لبناء فندق "فضائي"

الإثنين 25 ديسمبر 2017 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تخطط لبناء فندق "فضائي"



وكالات / سما /

بدأت وكالة الفضاء الروسية إعادة إحياء خطط لبناء فندق 5 نجوم على متن محطة الفضاء الدولية من أجل سياحة الأثرياء.

وسيحتوي الجناح الفضائي الفاخر على 4 حجرات خاصة، تبلغ مساحة كل منها مترين مكعبين.

وسيحتوي الفندق على ردهة وصالة للتمارين الرياضية وإنترنت، بحسب المخطط الذي اطلع عليه موقع بوبيولار ميكانيك.

كما سيتاح للسائحين السير فرصة للسير في الفضاء برفقة رائد فضاء محترف.

وتقدر تكلفة الفندق المقترج ما يصل إلى 500 مليون دولار، وسيتم تمويله عبر استثمارات خاصة وحكومية.

وستكلف الإقامة بالنسبة للشخص الواحد حوالي 40 مليون دولار لمدة أسبوع أو أسبوعين.

كما سيتم دفع مبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار لأولئك، الذين يرغبون في البقاء حتى شهر والمشاركة في مسيرة فضائية.

#روسيا #فندق

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