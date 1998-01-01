خدمات البريج على أعتاب لقب دوري اليد

الوسطى / سما /

اقترب خدمات البريج من تحقيق لقب دوري اليد، عقب فوزه الغالي على ملاحقه المباشر خدمات النصيرات (24-19), على صالة سعد صايل بغزة.

ورغم تأخر البريج في الشوط الأول (8-13), إلا أنه قلب النتيجة في الشوط الثاني بفضل تعليمات المدرب يوسف الجعيدي, بعدما انتصر (16-6), ليحسم اللقاء لمصلحته (24-19).

وبهذا الانتصار أصبح رصيد خدمات البريج 19 نقطة في المركز الأول، ويحتاج للفوز باللقاء المقبل أمام جمعية الصلاح ليتوج رسميا باللقب لأول مرة منذ "20 عاما".

أدار اللقاء تحكيميا سليمان أبو حسنين، وإياد برهوم.